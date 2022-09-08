منفذ أبو سمرة جاهز لاستقبال جماهير مباراة كأس سوبر لوسيل من قبل beIN SPORTS September 8, 2022 17:44 2:53 دقيقة تعرف على آخر الاستعدادات في منفذ أبو سمرة الحدودي لاستقبال جماهير مباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال السعودي والزمالك المصري. تقارير إخبارية الزمالك المصري الهلال السعودي كأس سوبر لوسيل -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة الكشف عن أنشطة فنية وثقافية في محيط استاد لوسيل 14:56 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الهلال قبل مواجهة الزمالك 2:53 دقيقة منفذ أبو سمرة جاهز لاستقبال الجماهير 0:32 دقيقة تشلسي يعيّن غراهام بوتر مدرباً جديداً للفريق 0:33 دقيقة beIN وSnap Inc تبرمان اتفاقية شراكة 2:52 دقيقة نانت يعود إلى الواجهة الأوروبية بعد غياب طويل 0:39 دقيقة تفاصيل انتقال الجمهور لحضور كأس سوبر لوسيل 0:48 دقيقة خيارات متنوّعة لأماكن الإقامة خلال مونديال قطر 0:42 دقيقة تحديد موعد المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر كأس العالم 3:06 دقيقة فنربهتشه يستهلّ مشواره القارّي بملاقاة دينامو كييف