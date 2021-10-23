في اجتماعها الذي عقد في ميلانو، رفضت منظمة الدوريات الأوروبية بشكل قاطع مقترحات الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إقامة كأس العالم كلّ سنتين بدلاً من أربع سنوات وغيرها من المقترحات التي ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في الروزنامة الدولية، لأن ذلك سيؤثر سلباً على المنافسات المحلية.

