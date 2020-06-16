وأثبتت منظمة التجارة العالمية ضلوع (بي آوت كيو) في قرصنة بث عدة قنوات من بينها beIN SPORTS.

وواجهت (بي آوت كيو) التي تتخذ من السعودية مركزاً لبثها اتهامات كثيرة من العديد من الاتحادات الرياضية لكرة القدم حول العالم مثل روابط الدوري الإنكليزي والإسباني والألماني إضافة لاتحادات ومنظمات تقود ألعاب أخرى.

وقضت منظمة التجارة العالمية بضلوع السعودية في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء أداة القرصنة (بي آوت كيو).

WTO issues panel report on Saudi Arabia’s protection of intellectual property rights #TradeDisputes https://t.co/ri0m6c4oCG pic.twitter.com/vTpzp6tOBd — WTO (@wto) June 16, 2020

وفي سياق متصل جاء في تغريدة عبر حساب وكالة الأنباء القطرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت أنّ "لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية ترى أن تقاعس السعودية عن اتخاذ إجراءات جنائية ضد "بي آوت كيو" لم يكن مرتبطاً بأي مصلحة أمنية مشروعة، لدرجة أنّ السعودية لم تستطع أن تستوفي (الحد الأدنى من متطلبات المصداقية فيما يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية التي تذرعت بها)".

لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية ترى أن تقاعس السعودية عن اتخاذ إجراءات جنائية ضد "بي آوت كيو" لم يكن مرتبطا بأي مصلحة أمنية مشروعة، لدرجة أن السعودية لم تستطع أن تستوفي "الحد الأدنى من متطلبات المصداقية فيما يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية التي تذرعت بها".#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 16, 2020