منزل ميسي...مزار لعشاق الأسطورة الأرجنتينية من قبل beIN SPORTS January 24, 2023 13:22 2:38 دقيقة تحوّل منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسقط رأسه في مدينة روساريو إلى مزار للجماهير العاشقة للاعب باريس سان جيرمان لا سيما بعدما قاد منتخب بلاده إلى لقبه الثالث في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية الأرجنتين ليونيل ميسي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة نخبة النجوم في نسخة 2023 من قطر إكسون موبيل 1:57 دقيقة النجم الفرنسي كيليان مبابي يواصل عروضه الملفتة 0:29 دقيقة البرتغالي سانتوش مدرباً لمنتخب بولندا 0:42 دقيقة مصادر لصحيفة سعودية: النصر حصل على توقيع مودريتش 0:51 دقيقة بيلد تتناول تصريحات مدرب بايرن ميونيخ ناغلسمان 5:03 دقيقة تسيتسيباس يبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2:38 دقيقة منزل ميسي...مزار لعشاق الأسطورة الأرجنتينية 0:44 دقيقة ذان صن: إيفرتون اتصل بالمدرب مارسيلينو غارثيا 0:34 دقيقة نيوكاسل...حصان الدوري يتطلع لإثبات نفسه في الرابطة 3:18 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18