ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية الراحل باولو روسي تعرض للسرقة في يوم تشييع جنازته، مشيرة إلى أن تحقيقات الشرطة الإيطالية انطلقت في هذا الشأن.

وذكرت وكالة أنسا الإيطالية أن الحادث اكتشفته عائلة أسطورة إيطاليا فور العودة من الجنازة حيث فوجئت زوجة النجم الراحل بحدوث عملية سطو ونهب لغرف المنزل استهدفت مقتنيات ومجوهرات.

وكان اللاعب الدولي السابق قد توفي يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 65 عاماً.

وشيعت جنازة اللاعب في مدينة فيتشينزا، حيث تجّمع هناك عددٌ كبير من عشاق كرة القدم الإيطالية، إضافة إلى أفراد عائلة باولو روسي وأصدقائه. وأقيمت مراسم دفن خاصة تقتصر على عائلته فقط، وتم نقلها عبر شاشات التلفاز. وأعلنت مدينة فيتشينزا الحداد على وفاة هداف كأس العالم 1982، وذلك بتنكيس الأعلام.

