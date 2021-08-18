منذر الكبير: "مجموعة متوازنة للمنتخب التونسي" من قبل beIN SPORTS August 18, 2021 15:21 1:21 دقيقة أكّد منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي في تصريحات خاصة لـbeIN SPORTS أن القرعة أوقعت منتخب بلاده في مجموعة متوازنة وأنه لم تعد هناك فرق كبيرة وأخرى صغيرة. تقارير إخبارية كأس أمم أفريقيا المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة تشيلسي يعير باتشواي لبيشكتاش 0:43 دقيقة لوكاكو يتمرن مع البلوز استعداداً لديربي لندن 0:48 دقيقة موقعة مرتقبة في ملعب النور بين بنفيكا وآيندهوفن 1:06 دقيقة تقارير - خلاف كبير بين رئيس توتنهام وكاين 0:41 دقيقة فاران يلتحق بتدريبات مانشستر يونايتد 0:37 دقيقة إسبانيول يضم فيدال في صفقة انتقال حر 1:21 دقيقة منذر الكبير: "مجموعة متوازنة للمنتخب التونسي" 0:39 دقيقة بيريتيني إلى ثمن نهائي سينسيناتي 0:37 دقيقة هاليب العائدة من الإصابة تبلغ الدور الثاني 0:40 دقيقة لوكاتيلي يكمل الفحص الطبي