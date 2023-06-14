منتخب مصر يواجه نظيره الغيني في المغرب من قبل beIN SPORTS June 14, 2023 11:40 2:41 دقيقة في مدينة مراكش المغربية اختار المنتخب الغيني استضافة نظيره المصري في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. مباراة مصر وغينيا في بث مباشر على قناة beIN SPORTS 4 اليوم الأربعاء الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. تقارير إخبارية تصفيات كأس أمم أفريقيا beIN SPORTS منتخب مصر -آخر الفيديوهات 2:41 دقيقة منتخب مصر يواجه نظيره الغيني في المغرب 1:22 دقيقة جيرو: برلسكوني قدم الكثير لميلان 0:36 دقيقة محاربة العنصرية عنوان ودية إسبانيا والبرازيل 1:38 دقيقة منتخب فرنسا يسعى لتجاوز منتخب جبل طارق 1:15 دقيقة مودريتش يرفض الحديث عن الاعتزال دولياً 2:38 دقيقة مواجهة مرتقبة بين هولندا وكرواتيا 0:36 دقيقة المنتخب الإسباني يواصل تدريباته لمواجهة إيطاليا 2:57 دقيقة ريال مدريد يقدم العائد دياز لوسائل الإعلام 0:39 دقيقة المنتخب الإنكليزي يواصل تحضيراته لمواجهة مالطا 1:29 دقيقة نهائيات دوري الأمم الأوروبية على beIN SPORTS