أقيمت المباراة في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة واستضافها استاد القاهرة.

والمواجهة هي الأولى للفراعنة تحت قيادة مدربهم الجديد، الوطني إيهاب جلال والذي استهل المباراة بتشكيلة مشابهة لتلك التي خاض بها المنتخب المصري مباراته الشهيرة أمام السنغال في إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي انتهت على وقع تأهل السنغال عقب فوزها بركلات الترجيح (3-1).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، وحاول المنتخب المصري تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني الا أنه اصطدم بالتنظيم الدفاعي الغيني بقيادة قائد الفريق ولاعب وسط ليفربول نابي كيتا.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تمكن المهاجم البديل مصطفى محمد من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 من تسديدة اصطدمت بلاعب وسط غينيا البديل إبراهيما سيسيه وسكنت شباك الحارس إبراهيما كوني.

وضمن المجموعة ذاتها فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف فتصدر ترتيب منتخبات المجموعة بفارق الأهداف أمام مصر.

وعلى هامش المباراة، كرّم الاتحاد المصري لكرة القدم قائد منتخبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي.