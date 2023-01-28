كولوينا رازا فيد رانايفو افتتح التسجيل عند الدقيقة 18 وضاعف جان رازا فيند راكوتو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 76 قبل أن يسجل مارسيو رافيلو مانانا تسوا الهدف الثالث عند الدقيقة 87. وانتظر إيساك كارفالو حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع ليسجل هدف موزمبيق الوحيد

