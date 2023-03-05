منتخب كوريا الجنوبية يفوز على نظيره المنتخب الأردني من قبل beIN SPORTS March 5, 2023 14:44 0:35 دقيقة حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصاره الثاني توالياً في المجموعة الثالثة وجاء على حساب نظيره الأردني بهدفين دون مقابل في كأس آسيا للشباب تحت عشرين عاماً. تقارير إخبارية كأس آسيا للشباب -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة تنظيم رائع لبطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 2:53 دقيقة طارق زينل: "بطولة ممتعة" 0:35 دقيقة الفوز الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية 0:52 دقيقة فيلادلفيا وهاردن يوقفان سلسلة انتصارات باكس 1:04 دقيقة المجلس الدولي لكرة القدم يصادق على تغييرات جديدة 3:08 دقيقة مباراة بآمال مختلفة بين ريال بيتيس وريال مدريد 2:25 دقيقة برشلونة ليبتعد بالصدارة وفالنسيا للهروب من الهبوط 0:39 دقيقة مبابي: "كنت أعرف أنني سأحطم الرقم" 4:56 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لبايرن بفوز مثير على نانت 5:41 دقيقة أتليتيكو مدريد يحقق فوزاً كبيراً على إشبيلية