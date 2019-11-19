منتخب كوت ديفوار يبلغ المشهد الختامي وأولمبياد طوكيو على حساب غانا من قبل beIN SPORTS November 19, 2019 19:05 1:03 دقيقة بلغ منتخب كوت ديفوار المشهد الختامي لكأس أمم إفريقيا تحت ثلاثة وعشرين عاما والمقامة في مصر بفوزه على نظيره الغاني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما. ليحجز المنتخب الإيفواري مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة المنتخب الموريتاني ينتصر على إفريقيا الوسطى 1:03 دقيقة كوت ديفوار تبلغ المشهد الختامي وأولمبياد طوكيو 0:33 دقيقة يوفنتوس يجدّد عقد مدافعه ليوناردو بونوتشي 0:38 دقيقة عمان تتجاوز الهند بصعوبة 0:27 دقيقة البرازيل تستعيد نغمة الانتصارات 3:03 دقيقة المغرب يتجاوز عقبة بوروندي بنجاح 0:34 دقيقة توماس باخ يدافع عن قرار نقل سباقات الماراثون 0:37 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث تبرم اتفاقية جديدة 3:00 دقيقة مصر تبحث عن التأهل للنهائي من بوابة جنوب إفريقيا 0:48 دقيقة جمال بلماضي سعيد بالفوز على بوتسوانا