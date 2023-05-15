منتخب قطر يخوض أول حصة تدريبية تحت قيادة مدربه الجديد كارلوس كيروش من قبل beIN SPORTS May 15, 2023 12:07 2:33 دقيقة خاض المنتخبُ القطري تدريبَه الأولَ تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كيروش، يأتي ذلك في إطار برنامج استعدادي للعنابي قبل التنقُلِ لخوض نهائيات الكأس الذهبية. تقارير إخبارية كارلوس كيروش منتخب قطر -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة منتخب قطر يخوض أول حصة تدريبية تحت قيادة كيروش 1:07 دقيقة كلوب عن نونيز: يحتاج إلى الوقت 2:35 دقيقة هل يقبل ليستر الهدية حين يواجه ليفربول؟ 2:06 دقيقة تايتوم يقود بوسطن سلتيكس إلى نهائي الشرق 2:30 دقيقة تشافي: "نستحق هذا اللقب" 4:25 دقيقة لاعبو برشلونة يحتفلون وجماهير إسبانيول تنغص الفرحة 4:45 دقيقة برشلونة يتوّج بلقب الدوري الإسباني 4:21 دقيقة مارسيليا يستعيد توازنه 0:50 دقيقة نادي الشمال ينجح في البقاء بدوري نجوم قطر 0:37 دقيقة فاينورد يحرز لقب الدوري الهولندي