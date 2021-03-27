وسجل ثنائية العنابي الكابتن حسن الهيدوس، الأول من ركلة جزاء 55 والثاني من تسديدة مميزة في الدقيقة 58.

وكان هدف المنتخب الأذري وقع عليه راميل شيداديف في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

وتفوق المنتخب القطري على نظيره منتخب لوكسمبورغ بهدف وحيد في افتتاح مشاركته في هذه التصفيات قبل أيام.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم لمشاركة العنابي في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتواجه قطر منتخب جمهورية أيرلندا في الثلاثين من آذار/مارس الحالي.



وأكد المدرب الإسباني للعنابي فليكس سانشيز أن فريقه استحق الفوز، مولياً أهمية كبيرة لردة الفعل التي أظهرها اللاعبون بعد تأخرهم بهدف.

وقال في مؤتمر صحافي افتراضي عقب المباراة "نملك مجموعة قوية ذهنياً وفنياً، لقد أظهر اللاعبون عقلية جيدة في التعامل مع المباراة بعد العودة عقب بداية لم تكن مثالية كلفتنا التأخر".

وعن التغيرات التي أجراها بمشاركة خمسة لاعبين لم يظهروا في مباراة لوكسمبورغ قال "... هذا أمر مهم ويساعدنا على التعامل مع ضغط المباريات (كل ثلاثة ايام) في منافسة تعتبر الأقوى في العالم".

وتحدث نجم المباراة الهيدوس قائلاً "أشعر بالفخر بتسجيلي الهدفين ومساعدة المنتخب على مواصلة الانطلاقة المثالية في المشاركة التاريخية في منافسة قوية كالتصفيات الأوروبية... استحقينا الفوز بعد الأداء الجيد الذي قدمناه في مجمل المباراة".

وأضاف "صحيح أننا لم نبدأ على نحو مثالي، لكنا عدنا وسيطرنا على المجريات رغم التأخر وخلقنا الفرص وسجلنا هدفين. نتمنى أن نواصل على المنوال ذاته في المباراة الثالثة أمام ايرلندا".

ضغط القطري باكراً، فهدد مرمى منافسه بتسديدة قوية من الهيدوس أبعدها أحد المدافعين (5)، ليسدد عبد الله الأحرق كرة من فوق الحارس المتقدم أبعدها الدفاع (9).

وبخلاف مجريات المباراة، تقدم منتخب أذربيجان الذي يشرف عليه الإيطالي جياني دي بياسي، عبر ركلة جزاء حصل عليها أناتولي نورييف ونفذها بنجاح راميل شيداييف (17).

وانتفض العنابي في الشوط الثاني، فحصل بدوره على ركلة جزاء نجح الهيدوس في ترجمتها الى هدف التعادل (55)، ليعود وبعد ثلاث دقائق ويسجل هدف التقدم عبر تسديدة بعيدة رائعة سكنت أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الأذري ايميل بلاييف.

وأجرى دي بياسي عدة تبديلات لتنشيط فريقه، بيد أن المنتخب القطري حافظ على نسقه الهجومي فكاد بيدرو ميغيل أن يضيف الثالث عندما واجه الحارس من تمريرة البديل كريم بوضياف لكن كرته مرت بجوار القائم (75).

