لائحة المنتخبِ الفرنسي لم تعرف تغييرَات كبيرة باستثناء الغياب البارز لقائد ريال مدريد كريم بنزيمة بسببِ الإصابة بعد أن غيبتُهُ عن الكلاسيكو الأخير ليتم تعويضهُ بمهاجم ِميلان أوليفيه جيرو، والجدير بالذكر أن جيرو لعبَ آخرَ مرة للديوك في المباراةِ التي خسرها المنتخب بركلاتِ الترجيح أمام سويسرا في بطولةِ أمم أوروبا 2020 ولم يستدع بعدها للعبِ مع المنتخب حيث يعتبرُ أحدَ الهدافين البارزين مع الديكة.

