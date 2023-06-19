وسجل قائد الديوك ونجمهم كيليان مبابي هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء 55.

وهو الهدف رقم 40 لمبابي مع منتخب فرنسا في جميع المسابقات.

وبات مبابي في سن الـ 24 عاماً ونصف أصغر مهاجم يخوض 70 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.

ولعب منتخب اليونان بـ10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 69 بعد طرد لاعبه قونسطانطينوس مافروبانوس بالبطاقة الحمراء بشكل مباشرة من قبل الحكم الإسباني ماثيو لاهوز الذي أدار مباراته الأخيرة على الصعيد الدولي.

ويحلق منتخب المدرب ديديه ديشان في الصدارة برصيد 12 نقطة، ثم اليونان برصيد 6 نقاط.

ولحساب المجموعة ذاتها فاز منتخب آيرلندا على ضيفه منتخب جبل طارق 3-0.