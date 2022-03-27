منتخب روسيا يتدرب رغم استبعاده من تصفيات المونديال من قبل beIN SPORTS March 27, 2022 19:34 2:56 دقيقة رغم استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من خوض مباريات الملحق المؤهلة إلى مونديال قطر، على خلفية قراري اليويفا والفيفا، فإن كتيبة المدرب فاليري كاربين بدأت معسكرا تدريبيا. وسبب هذا المعسكر استغراب الكثيرين من المتابعين حول جدواه وما هو الهدف من إقامته. تقارير إخبارية منتخب روسيا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإسكتلندي فيرغوسون بطلاً لبطولة قطر ماسترز للغولف 2:56 دقيقة منتخب روسيا يتدرب رغم استبعاده من تصفيات المونديال 1:01 دقيقة المنتخب الأميركي يتأهب لمواجهة بنما المصيرية 2:19 دقيقة منتخب كندا يسعى لحسم تأهله إلى المونديال 0:43 دقيقة البرازيل تستعد لمواجهة بوليفيا 1:06 دقيقة beIN SPORTS تنقل حصرياً بطولة "برميير بادل" 0:42 دقيقة كندا لحسم تأهلها إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 9:40 دقيقة هاري كين: توتنهام على الطريق الصحيح 3:53 دقيقة أكاديمية يوفنتوس في قطر تشهد إقبالاً متزايداً 1:05 دقيقة كل ما تود معرفته عن موعد قرعة كأس العالم