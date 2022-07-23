وانتهى الشوط الأول من المواجهة على وقع التعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني وضعت هيلدا ماغايا سيدات جنوب إفريقيا في المقدمة عقب تسجيلها هدفين في الدقيقتين 63 و71 قبل أن تضيق نجمة المنتخب المغربي روزيلا الفارق بتسجيلها هدف المغرب الوحيد في الدقيقة 80.

ولم يتمكن المنتخب المغربي من تعديل النتيجة رغم المحاولات العديدة على مرمى حارسة جنوب إفريقيا.

إنجاز تاريخي

ورغم خسارة النهائي، كانت هذه البطولة تاريخية للبلد المضيف إذ يصل إلى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي للسيدات يتأهل الى نهائيات كأس العالم المقررة بنسختها المقبلة عام 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، بمجرد وصوله الى نصف النهائي.

وأفرز النهائي بطلاً جديداً للقارة بعدما سيطرت نيجيريا على اللقب في 11 نسخة من أصل 13، لكنها خرجت في نصف النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وباتت جنوب إفريقيا ثالثة بطلة للقارة السمراء منذ انطلاق البطولة عام 1991، الى جانب نيجيريا وغينيا الاستوائية التي فازت باللقب مرتين عامي 2008 2012.

