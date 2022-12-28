الاتحاد المغربي لكرة القدم طالب الاتحاد الإفريقي بضمانِ تنقل منتخبه الوطني إلى مدينة قسنطينة الجزائرية التي ستستضيف مبارياتِه في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين عبر رحلة مباشرة انطلاقاً من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة، مؤكداً أنه في حال تمّ رفض الطلب فإنّ المنتخب المغربي لن يشارك في البطولة التي توج بلقبها في آخر نسختين.

