المباراة سيحاول فيها المدرب وليد الركراكي تجريب بعض اللاعبين والخطط التكتيكية خاصة وأن أسود الأطلس قد ضمنوا تأهلهم لكأس إفريقيا.

مباراة جنوب إفريقيا والمغرب ستقام يوم السبت في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 4.