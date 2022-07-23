منتخب المغرب للسيدات يطمح لإنجاز فريد من قبل beIN SPORTS July 23, 2022 13:05 3:05 دقيقة المشهد الختامي لكأس أمم إفريقيا للسيدات سيكون بين المنتخبين المغربي و الجنوب إفريقي. الجماهير المغربية تتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق لكرة القدم النسوية في المغرب. تقارير إخبارية كأس أمم إفريقيا للسيدات منتخب المغرب للسيدات -آخر الفيديوهات 5:40 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل سلسلة انتصاراته الودية 3:05 دقيقة منتخب المغرب للسيدات يطمح لإنجاز فريد 2:40 دقيقة زامبيا تحصد المركز الثالث في بطولة إفريقيا للسيدات 3:03 دقيقة السويد تتأهل إلى نصف النهائي بهدف متأخر 0:26 دقيقة أنتيتوكومبو سيشارك مع اليونان في بطولة أوروبا 1:40 دقيقة سارابيا يكشف عن هدف باريس سان جيرمان هذا الموسم 0:41 دقيقة تاغليافيكو على أعتاب الانضمام إلى ليون 0:30 دقيقة البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون تهدي بلادها الذهب 0:43 دقيقة أرسنال يعلن رسمياً عن ضم أوليكساندر زينشينكو 0:59 دقيقة قمة منتظرة بين لبنان والأردن في نصف نهائي كأس آسيا