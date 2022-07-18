وبعد أن حققت سيدات المغرب تأهلاً تاريخياً لكأس العالم بعد بلوغهن نصف النهائي سيدخلن المباراة التي ستقام في مجمع الأمير مولاي عبد الله في المغرب برغبة مواصلة المشوار الناجح في البطولة والتأهل إلى المباراة الختامية من أجل تحقيق حلم التتويج باللقب.