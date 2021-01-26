منتخب الكويت يقوم بزيارة تاريخية للبصرة من قبل beIN SPORTS January 26, 2021 16:06 2:49 دقيقة أرجأ الوفد الخليجي المكلف بالاطلاع على تحضيرات مدينة البصرة قبل الحسم في ملفّ ترشحها لاحتضان خليجي 25، أرجأ زيارته لأسباب إدارية. هذا واستقبلت المدينة العراقية منتخب الكويت في زيارة تاريخية. تقارير إخبارية العراق كاس الخليج البصرة -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة توخيل يخلف لامبارد في تدريب تشيلسي 0:43 دقيقة ثلاثة عرب ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 0:28 دقيقة مرسيليا يقدّم النجم البولندي ميليك لوسائل الإعلام 0:37 دقيقة أنباء عن اقتراب أوديغارد من الانضمام لصفوف أرسنال 0:48 دقيقة كومان يرفض التعليق على "أزمة" برشلونة 0:46 دقيقة برشلونة يستعيد خدمات ميسي بعد استيفاء العقوبة 2:01 دقيقة تشيلسي النادي الأكثر إقالة للمدربين ! 1:57 دقيقة السد والغرافة والريان يبلغون ربع النهائي 3:45 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:07 دقيقة ماذا قال غوارديولا عن إقالة لامبارد ؟