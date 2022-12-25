وتقام هذه البطولة للمنتخبات الوطنية المحلية وينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وتضم على وجه الحصر اللاعبين الذين ينشطون في البطولات المحلية داخل القارة ومن المنتظر أن تستضيف الجزائر البطولة في الشهر المقبل على أن تقام على أربعة ملاعب.