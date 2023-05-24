وسجل لراقصي السامبا سافيو دي أولفيرا 37، ماركوس ليوناردو 38، جيان بيدروسو 57، جيوفاني سانتانا هدفين 82، مارلون غوميز 90+2، وماتيوس مارتينيز 90+3

وطرد من المنتخب الخاسر إديسون أزكونا 85.

ولحساب المجموعة الثالثة تخطى منتخب كولومبيا منتخب اليابان 2-1.