وسجل لراقصي السامبا سافيو دي أولفيرا 37، ماركوس ليوناردو 38، جيان بيدروسو 57، جيوفاني سانتانا هدفين 82، مارلون غوميز 90+2، وماتيوس مارتينيز 90+3
وطرد من المنتخب الخاسر إديسون أزكونا 85.
ولحساب المجموعة الثالثة تخطى منتخب كولومبيا منتخب اليابان 2-1.
وسجل لراقصي السامبا سافيو دي أولفيرا 37، ماركوس ليوناردو 38، جيان بيدروسو 57، جيوفاني سانتانا هدفين 82، مارلون غوميز 90+2، وماتيوس مارتينيز 90+3
وطرد من المنتخب الخاسر إديسون أزكونا 85.
ولحساب المجموعة الثالثة تخطى منتخب كولومبيا منتخب اليابان 2-1.
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