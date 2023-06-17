وافتتح إيرلينغ هالاند التسجيل للمنتخب النرويجي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وبعد تعويض نجم مانشستر سيتي في الدقيقة 82 قلب الضيوف الطاولة بتسجيلهم لهدفين عبر كل من ليندون دايكس (87) وكيني ماكلين (89).

ويحتل المنتخب الاسكتلندي صدارة المجموعة بـ9 نقاط.

