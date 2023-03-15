منتخب أوزبكستان يضرب موعداً مع نظيره المنتخب العراقي في نهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً من قبل beIN SPORTS March 15, 2023 18:30 0:20 دقيقة تأهل المنتخب الأوزبكي إلى نهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 3-1 وذلك بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي. ويلاقي منتخب أوزبكستان، صاحب الأرض والضيافة، المنتخب العراقي في المشهد الختامي للبطولة. كأس آسيا تحت 20 عاماً -آخر الفيديوهات 5:38 دقيقة غنت يتجاوز إسطنبول باشاكشيهير ويبلغ ربع النهائي 2:28 دقيقة شـديـرة: "مواجهة البرازيل ستكون اختباراً صعباً" 0:51 دقيقة ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا للشباب 0:20 دقيقة منتخب أوزبكستان إلى نهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً 1:49 دقيقة صدامات بين مشجعي نابولي وفريق آينتراخت فرانكفورت 1:21 دقيقة أولمبياد باريس - ماكرون يعد بتقديم دورة نموذجية 1:57 دقيقة دي يونغ: مباراة الكلاسيكو هي الأكبر في كرة القدم 0:46 دقيقة تقارير - سيميوني يوافق على البقاء مدرباً لأتليتيكو 1:00 دقيقة لقاء خاص مع أكسيل ديساسي 1:10 دقيقة الطالبي يتحدث لـbeIN SPORTS عن أهدافه وطموحاته