وفرض المنتخب الأوزبكي سيطرته على المباراة فأنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون مقابل قبل أن يضيف مثلها في الشوط الثاني محققاً انتصاره الثاني ليرفع رصيده إلى ست نقاط حجز بها مقعده في ربع النهائي بينما بقي المنتخب القطري بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية فاز المنتخب الأردني على نظيره الكويتي بهدف دون ردّ.

ودوّن محمد أبو رزق هدف الفوز لصالح المنتخب الأردني في الدقيقة 68.

وأكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بشار الذيابات قبل نحو خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وفي المجموعة الثانية أيضا تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الأسترالي بهدف لمثله.

وتمكّن المنتخب الأسترالي من افتتاح التسجيل عبر لاعبه ألو كيول قبل أن يعادل المنتخب العراقي النتيجة بهدف حسن عبد الكريم.