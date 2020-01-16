منتخبا الإمارات والأردن يبلغان ربع النهائي من قبل beIN SPORTS January 16, 2020 18:36 1:39 دقيقة تأهل المنتخبان الإماراتي والأردني إلى ربع نهائي بطولة آسيا تحت ثلاثة وعشرين عاماً وذلك بعد تعادلهما بهدف لمثله في القمة العربية التي جمعتهما ضمن مبارياتِ المجموعةِ الرابع. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة بطولة آسيا لكرة اليد - بداية قوية للمنتخب القطري 1:35 دقيقة محمد صلاح في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 11:00 دقيقة موجز الأخبار 1:09 دقيقة تشافي: "تلقيت عرضاً لتدريب برشلونة" 0:36 دقيقة تيباس يحاول إقناع كاسياس بالترشح لانتخابات الاتحاد 1:39 دقيقة منتخبا الإمارات والأردن يبلغان ربع النهائي 0:37 دقيقة اشبيليه يتعاقد مع الدولي المغربي النصيري 0:26 دقيقة الإمارات تقص شريط مشاركتها بفوز عريض على هونغ كونغ 0:34 دقيقة يويفا يغير خطة تشكيلة 2019 من أجل عيون رونالدو 1:59 دقيقة لاتسيو يدخل صراع المنافسة على اللقب