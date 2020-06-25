وتم تفضيل الملف الأسترالي-النيوزيلندي على الملف الكولومبي من قبل مجلس "فيفا"، بعد أن انحصر السباق بينهما نتيجة انسحاب كل من البرازيل واليابان.

وستقام النسخة السابعة من النهائيات العالمية في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2023 في سبع مدن أسترالية وخمس نيوزيلندية، على أن تكون سيدني مسرحا للمباراة النهائية.

وحظي ملف أستراليا-نيوزيلندا بدعم القارة الآسيوية التي تنتمي الأولى إلى اتحادها منذ كانون الثاني/يناير 2006 بحثا عن المنافسة التي كانت متواضعة في القارة الأوقيانية.

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة صريحا في دعم الملف المقدم من أستراليا ونيوزيلندا، موضحا "باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم في قارة آسيا، سوف أقوم بدعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة كأس العالم للسيدات 2023، وأنا واثق أنني سأحصل على دعم جميع ممثلي قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم".

واعتبر أن هذا الترشيح "تاريخي لكونه الأول الذي يجمع دولتين من اتحادين قاريين مختلفين، وذلك مع أصدقائنا وجيراننا في اتحاد أوقيانوسيا، وكذلك فإن ملف الترشيح هو الأفضل من الناحية الفنية".

