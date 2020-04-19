وتم تحويل ملعب توتنهام هوتسبير وملعب تويكنهام للركبي إلى مركزين لإجراء فحوص كوفيد-19 من المركبات، في إطار جهود الحكومة البريطانية إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد لآلاف آخرين من موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرهم من الموظفين الأساسيين.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي برايتون بول باربر "من المقرر أن يستقبل المركز أكثر من 50 موظفا في الخطوط الأمامية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بعد ظهر السبت وسيحصلون على نتائج اختباراتهم في غضون 48 ساعة. ويتوقع أن يصل الموقع إلى سعته القصوى خلال أيام ويجري ما يصل إلى 1000 اختبار يوميا".

وتابع "لقد التزمنا ببذل قصارى جهدنا لمساعدة موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية والعاملين الرئيسيين الآخرين في هذه الأزمة".

وأضاف "فتحنا بالفعل أبواب ملعب التدريب وكذلك الملعب لاستخدامهما من قبل موظفي هيئة خدمات الصحية الوطنية وخدمات الطوارئ والسلطة المحلية للتدريب أو التخزين أو بما يرونه مناسب لمكافحة هذا الوباء".

وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لزيادة قدرتها على الاختبار للمساعدة في السيطرة على انتشار وباء كوفيد-19.

وسجلت بريطانيا السبت 888 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكوفيد-19 في البلاد إلى 15 ألفا و464 شخصا.

وأوقفت مباريات الدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى بسبب الفيروس.

وحتى حين تستأنف المباريات، فستجرى على الأرجح خلف أبواب مغلقة بسبب الضوابط المرتبطة بالتباعد الاجتماعي. ويدرس منظمو الدوري الممتاز مقترحات باستخدام عدد قليل من الملاعب المحايدة لجميع المباريات الـ92 المتبقية في الموسم لتقليل عدد العاملين في المجال الطبي والإعلامي والأمني المطلوب تواجدهم.

وسيؤدي ذلك لزيادة عدد المرافق الرياضية التي يمكن استخدامها للمساعدة في الجهود الطبية لمحاربة الوباء المتفشي.

ويشكل إجراء الفحوص عاملا أساسيا لتحديد إن كان سيكون من الممكن إكمال موسم الدوري الممتاز أساسا.

وإلى أن تتوفر الاختبارات على نطاق واسع للعامة، يشعر المسؤولون في الدوري بالقلق من استنزاف الموارد عن طريق اختبار اللاعبين للسماح لهم بالعودة إلى الملاعب.

