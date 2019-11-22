في استاد القاهرة، منح كريم العراقي هدف التقدم لأصحاب الأرض (37) قبل أن يدرك "الأفيال" التعادل في الوقت القاتل بفضل أبو بكر دومبيا (89)، بيد أنّ "الفراعنة" حسموا أمر اللقب الغالي في الحصة الإضافية الثانية بهدف القائد رمضان صبحي (114).

وهي المرة الاولى التي تتوج فيها مصر بلقب البطولة بعدما توّجت الغابون بلقب النسخة الأولى عام 2011 ونيجيريا بلقب النسخة الثانية عام 2015.

كما تأهلت مصر سلفاً لأولمبياد طوكيو 2020 وللمرة الثانية عشرة في تاريخها إثر بلوغها النهائي رفقة كوت ديفوار، في حين بلغت جنوب إفريقيا محطة الأولمبياد إثر فوزها على غانا في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح (6-5) بعد التعادل في الوقت الأصلي (2-2).

جدير بالذكر، أنّ لاعبي الفراعنة نالوا جميع الألقاب الفردية في البطولة، حيث نال رمضان صبحي قائد المنتخب جائزة أفضل لاعب، ومحمد صبحي جائزة أفضل حارس مرمى، والمهاجم مصطفى محمد جائزة الهداف برصيد أربعة اهداف.

ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار (2-1) في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً

نهاية الوقت الإضافي الثاني والمباراة: مصر تفوز 2-1 على كوت ديفوار وتتوج باللقب القاري

دق 114: هدف - البديل أحمد ياسر ريان يسدد كرة أرضية زاحفة ردّها الحارس الإيفواري بصعوبة لتجد قدم رمضان صبحي الذي وقع هدف الفوز الذي ساوى اللقب.

دق 107: عرضية من كريم العراقي على رأس صلاح محسن والأخير يوجّهها خارج إطار المرمى.

الحصة الإضافية الثانية

دق 97: تسديدة عمار حمدي المباغتة لم تشكل أي تهديد لحارس المرمى الإيفواري إلييزير تيب.

دق 94: الحارس محمد صبحي يرتبك في رد كرة قوية من دومبيا غير أنه أصلح الخطأ بتصدّ رائع أمام تكملة المهاجم يوسف داو لينقذ المنتخب المصري من التأخر في النتيجة.

الحصة الإضافية الأولى

نهاية الوقت الأصلي للمباراة: مصر (1) - كوت ديفوار (1)

دق 89: هدف - البديل أبو بكر دومبيا يهدي منتخب "الأفيال" تعادلاً قاتلاً بعد عمل هجومي منظم وتمريرة عرضية متقنة من حامد تراوري.

دق 74: كريم العراقي كان قريباً من توقيع هدفه الشخصي الثاني في اللقاء بعد تمريرة حاسمة من عبد الرحمن مجدي غير أنّ تسديدته وجدت الدفاع الإيفواري.

دق 70: حامد تراوري يحبط مصيدة التسلل بعد استلامه تمريرة ذكية ورغم موقعه المناسب في مواجهة الحارس محمد صبحي أطاح بفرصة التعادل بتسديدة اتسمت بالرعونة.

20 دقيقة في هذا الشوط الثاني اتسمت بمجاراة زملاء القائد رمضان صبحي لإيقاع المباراة دون المجازفة أكثر بالهجوم على الرغم من العجز الإيفواري عن خلق أية تهديدات حقيقة لتعديل النتيجة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: مصر تتقدم بهدف دون رد

دق 42: سيلاس غناكا يفاجئ حارس مرمى الفراعنة محمد صبحي بركلة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم في أهم فرصة إيفوارية في هذا الشوط.

دق 40: أول رد فعل إيفواري على تكبد الهدف المصري. تراوري يقوم بفاصل مهاري رائع داخل المنطقة ويقدم عرضية ذكية لشيخ تيميت الذي سدّد كرة ردّها الدفاع باستماتة.

دق 37: هدف - "الفراعنة" يفتتحون باب التهديف بعد توغل هجومي مميز من رمضان صبحي وتمريرة على طبق لكريم العراقي المنطلق من الخلف الذي لم يجد صعوبة في تدوين هدف التقدم.

الصراعات التكتيكية والحوارات الثنائية البدنية تطغى على المواجهة المتعادلة بين المنتخبين على كل المستويات حتى اللحظة.

دق 18: صاحب الأرض في أول محاولة هجومية على المرمى الإيفواري ولكنها افتقدت للخطورة اللازمة.

ربع ساعة أولى اتسمت بجس النبض بين المنتخبين في ظل رفض اللعب والمجازفة بالهجوم من كليهما.

بداية المباراة

مصر - كوت ديفوار.. تشكيلتا المنتخبين