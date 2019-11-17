في جوهانسبرغ، وقع الهدف الوحيد للمباراة ليبوغانغ فيري في الدقيقة 44.

بهذه الهزيمة تجمّد رصيد "صقور الجديان" عند 3 نقاط لتلتحق بها جنوب إفريقيا بذات الرصيد، في حين سيكون منتخب غانا مرشحاً لتزعم المجموعة عندما يحلّ ضيفاً على ساو تومي وبرانسيب الإثنين.

ولم يتمكن زملاء الحارس المتألق علي أبو عشرين في الخروج ولو بنقطة التعادل بعد الفوز العريض (4-0) في الجولة الأولى على حساب ضيفهم المتواضع ساو تومي وبرانسيب، في حين تمكن منتخب "البافانا البافانا" من استعادة توازن بعد السقوط الافتتاحي أمام مضيفه الغاني (2-0).

ملخص مباراة السودان وجنوب إفريقيا (1-0) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

نهاية المباراة: السودان تسقط في جوهانسبرغ 1-0

دق 78: الحارس علي أبو عشرين يواصل التميز في هذه المباراة ويقف مجدداً سداً منيعاً أمام تسديدة جديدة للهجوم الجنوب إفريقي.

دق 50: محمد الرشيد يقوم بمجهود فردي مميز ويخترق دفاعات جنوب إفريقيا ولكنه سدّد برعونة عوض التمرير لأحد زميليه التش أو رمضان عجب الذين كانا بعيدين عن كل رقابة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

دق 44: هدف ا ليبوغانغ فيري يفتتح باب التهديف في توقيت قاتل بعد تسديدة داخل المنطقة مستثمراً إرجاعاً خاطئاً للكرة من الدفاع السوداني.

دق 39: ليبوغانغ فيري في فرصة جديدة ورغم موقعه المثالي يرمي بالكرة بعيداً عن أخشاب أبو عشرين.

دق 24: رمضان عجب في أول محاولة سودانية منظمة يسدد كرة نقصتها القوة.

دق 15: عرضية بيرسي تاو أخفق في استثمارها قناص البافانا البافانا ليبو موثيبا.

دق 14: ثولاني سيريرو بتسديدة صاروخية افتقدت للقليل من التركيز.

دق 4: الحارس السوداني أبو عشرين يتألق في صد رأسية جنوب إفريقية كانت في طريقها نحو الشباك.

دق 2: صاحب الأرض يهدد ضيفه السوداني بفرصة أولى خطيرة جداً بعد هجمة معاكسة خطيرة لم يستغلها ثابيلو مورينا.

بداية المباراة

السودان - جنوب افريقيا .. تشكيلتا المنتخبين