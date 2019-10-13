على ملعب "لي كوك" في العاصمة الإستونية تالين، كانت بداية "الماكينات" معقدة بخسارتها جهود نجم وسطها إمري جان الذي طرد بالبطاقة الحمراء منذ الدقيقة 14 ليكون أسرع طرد في تاريخ المنتخب الألماني، غير أنّ أبناء المدرب يواكيم لوف تداركوا أمر النقص العددي في الشوط الثاني بتوقيع ثلاثية كاملة حملت بصمات إلكاي غوندوغان (52) وكارل ميتس من خطأ في مرمى فريقه (57) والقناص تيمو فيرنر (71).

بهذا الفوز التحقت ألمانيا بهولندا في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة متخلفة عنها وفق المواجهات المباشرة بينهما في حين بقيت أيرلندا الشمالية ثالثة برصيد 12 نقطة، وبيلاروسيا رابعة بـ 4 نقاط وإستونيا أخيرة بنقطة يتيمة.

وستشتعل المنافسة بين المنتخبات الثلاثة الأولى في الترتيب في آخر جولتين حيث ستستقبل أيرلندا الشمالية ضيفتها هولندا في الجولة المقبلة ثم ستطير لمواجهة ألمانيا في المرحلة الختامية للتصفيات.

ملخص اهداف وابرز احداث مباراة المانيا وإستونيا (3-0) ضمن تصفيات يورو 2020

نهاية المباراة: ألماتيا تحقق الأهم بالفوز في إستونيا (3-0)

دق 85: تيمو فيرنر قريب جداً من إضافة هدفه الشخصي الثاني والرابع لألمانيا من تسديدة أرضية قوية غير أنّ الحارس ليبمتس تألق في وضع الكرة في الركنية.

دق 70: هدف ا تيمو فيرنر يبصم على الثلاثية الألمانية بهدف سهل بعد مراوغة جميلة.

دق 57: هدف ا "الماكينات" تؤكد فوزها بهدف ثان بعد تمهيد ذكي من ماركو رويس وتسديدة من غوندوغان اصطدمت بالمدافع الإستوني كارول ميتس قبل أن تستقر في شباك حارس مرماه ليبمتس.

دق 51: هدف ا ألمانيا تفتتح باب التسجيل: إلكاي غوندوغان يمنح هدف التقدم للمانشافت رغم النقص العددي بتسديدة يمينية من خارج المنطقة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

دق 40: ألمانيا تكشر عن أنيابها عبر ركلة حرة مباشرة نفذت بأناقة من ماركو ريوس الذي اصطدمت كرته بالقائم الإستوني في أخطر فرص هذا الشوط.

دق 36: قائد المنتخب الإستوني فاسيلييف في ثاني محاولة فقط في هذا الشوط يحاول تهديد مرمى مانويل نوير من خارج المنطقة لكن تسديدته بعيدة عن الأخشاب الألمانية.

دق 17: بعد طرد إمري جان، تحرر منتخب إستونيا وبدأ يتقدم نحو الهجوم مستغلاً الزيادة العددية في صفوفه وكاد يباغت الألمان بهدف الافتتاح لولا غياب التركيز والدقة عن تسديدة ميتس.

دق 14: منعرج غير متوقع في المباراة بعد طرد الألماني إمري جان بالبطاقة الحمراء، مع العلم أنه أسرع طرد في تاريخ المانشافت.

بداية المباراة

إستونيا وألمانيا.. تشكيلتا المنتخبين