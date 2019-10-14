في العاصمة الأوكرانية كييف، استهل أبناء المدرب والنجم الشهير أندري شيفشينكو المواجهة بشكل مثالي عندما أنهوا الشوط الأول متقدمين بهدفين حملا توقيع رومان ياريمشوك (6) وأندري يارمولينكو (27)، غير أنّ البرتغال نجحت في تذليل الفارق في الشوط الثاني بفضل نجمها الأول وقائدها كريستيانو رونالدو (72 من ركلة جزاء)، ليبصم على هدفه الـ 700 في مسيرته.

جدير بالذكر أنّ "الدون" يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي العالم الخاصة بالمنتخبات الوطنية وفي رصيده 95 هدفاً من 162 مباراة خاضها باحتساب هدف اليوم في مرمى أوكرانيا، ولم يعد يفصله عن متصدر القائمة، النجم الإيراني السابق علي دائي (109 هدفاً في 149 مباراة) سوى 14 هدفاً فقط.

وضمنت أوكرانيا بطاقة عبورها إلى العرس الأوروبي بعد أن بلغت نقطتها الـ 19، تاركة حرب الوصافة ملتهبة قبل آخر جولتين عن نهاية التصفيات بين البرتغال الثانية بـ 11 نقطة وصريبا ثالثة الترتيب بـ 10 نقاط والفائزة على أرض ليتوانيا (الأخيرة بنقطة) بنتيجة 2-1، في حين بقيت لوكسمبورغ رابعة بـ 4 نقاط.

ملخص اهداف مباراة أوكرانيا والبرتغال (2-1) ضمن تصفيات يورو 2020

دق 72: طرد وهدف ا الأوكراني تاراس ستيبانينكو يتعرض للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني إثر لمسه كرة باليد داخل المنطقة ليسمح للدون رونالدو بتذليل الفارق للبرتغال من ركلة جزاء، مدركاً بذلك الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية.

دق 27: هدف ا أوكرانيا تعزز تقدمها وتعمّق حيرة البرتغال بهدف ثان من عرضية متقنة أنهاها بالشكل المثالي أندري يارمولينكو في شباك الحارس روي باتريسيو.

دق 6: هدف ا أوكرانيا تصدم ضيفتها البرتغال بهدف مبكر وسريع حمل توقيع رومان ياريمشوك.

البرتغال - أوكرانيا .. تشكيلتا المنتخبين