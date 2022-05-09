ملبورن سيتي بطلاً للدوري الأسترالي للمرة الثانية توالياً من قبل beIN SPORTS May 9, 2022 20:18 0:33 دقيقة توّج نادي ملبورن سيتي بلقب الدوري الأسترالي للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على ضيفه ويلينغتون فينيكس 2-1. تقارير إخبارية ملبورن -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة نهائي يوروبا ليغ على شاشة عملاقة في ملعب آينتراخت 0:28 دقيقة كاف يعلن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب 0:33 دقيقة ملبورن سيتي يتوّج بطلاً للدوري الأسترالي 1:05 دقيقة تشافي يجدد رغبته ببقاء ديمبيلي 0:37 دقيقة هاليب تعبر إلى الدور الثاني من دورة روما 0:43 دقيقة "فيفا" يؤكد إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين 0:27 دقيقة فك الارتباط بالتراضي بين النجم الساحلي والشابي 1:13 دقيقة كلوب ما زال يؤمن بحظوظ ليفربول باللقب 0:44 دقيقة الاتحاد القطري ينفي استضافة نهائي أبطال إفريقيا 4:04 دقيقة كريم موسطا يخوض مغامرة جديدة