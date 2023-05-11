مكرم دبوب متفائل بحظوظ فلسطين May 11, 2023 14:35 0:30 دقيقة قال التونسي مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين إنّه يأمل التأهل إلى الدور الثاني مشيراً إلى حظوظ فلسطين القائمة في التأهل. وجاء منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة رفقة إيران والإمارات وهونغ كونغ. مقابلات منتخب فلسطين مكرم دبوب كأس آسيا قطر 2023 -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة الاتحاد الإفريقي يرفض طعن الترجي 0:28 دقيقة مونبلييه يعلن تعاقده مع الدولي الأردني التعمري 1:50 دقيقة محمد أمين يتحدث عن مجموعة المنتخب السعودي 1:09 دقيقة مساعد مدرب منتخب سوريا يشير إلى صعوبة المجموعة 0:45 دقيقة يورغن كلينسمان يشيد بالبنى التحتية الموجودة في قطر 2:42 دقيقة أحمد عيسى: "مجموعة متوازنة" 2:44 دقيقة مهدي كريم يشدد على ضرورة الاستعداد الجيد 2:10 دقيقة عدنان حمد: "بإمكاننا الوصول إلى أدوار متقدمة" 0:30 دقيقة مكرم دبوب متفائل بحظوظ فلسطين 1:06 دقيقة كيروش: "مهمتي هي بناء منتخب قطري قوي وصلب"