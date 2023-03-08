مقابلة خاصة مع نجمة المنتخب الإنكليزي سابقاً كارين كارني March 8, 2023 18:35 1:37 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الشحانية يضمن مقعده في ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 1:37 دقيقة مقابلة خاصة مع كارين كارني 0:45 دقيقة اتحاد الجزائر يخسر أمام مارومو غالانتس 3:32 دقيقة المرأة والرياضة.. قصة نجاح رغم العقبات والصعوبات 1:37 دقيقة لوس أنجليس ليكرز يحجب القميص رقم 16! 3:42 دقيقة تسليط الضوء على ريادة المرأة في الطب الرياضي 1:30 دقيقة كـارين كـارني في مقابلة مع beIN SPORTS 0:59 دقيقة الحكومة البريطانية تواصل دعم الرياضة النسوية 0:54 دقيقة ميسي – مبابي .. تكامل قد يحدث الفارق 0:37 دقيقة الصحافة الألمانية تطالب ناغلسمان بفوز كبير