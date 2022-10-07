مقابلة خاصة مع أميشيا فرانسوا ألبـير رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2023 October 7, 2022 11:02 1:21 دقيقة قـال أميشيا فرانسوا ألبـير رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2023 إنّـه التقى بالعديد من المسؤولين القطريّين لاستلهام نجاح تجربة تحضيرهم لتنظيم كأس العالم. مقابلات كأس أمم إفريقيا 2023 -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة مقابلة خاصة مع أميشيا فرانسوا ألبـير 1:03 دقيقة إنفانتينو متفائل بنسخة استثنائية من كأس العالم 3:21 دقيقة الضغوط تتركز على بوش قبل مباراة ليون وتولوز 3:12 دقيقة أتلتيكو مدريد يكرّم كوكي 1:03 دقيقة مورينيو يعترف بأفضلية ريال بيتيس 4:25 دقيقة ريال بيتيس يحرج روما ويحقق فوزاً مثيراً 3:46 دقيقة فيورنتينا يهزم هارتس وينتزع منه الوصافة 0:43 دقيقة اليابان تلاقي إيران في النهائي 4:17 دقيقة آرسنال يتجاوز عقبة بودو/غليمت بنجاح 1:21 دقيقة بي إس في آيندهوفن يكتسح زيوريخ