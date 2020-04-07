في مقابلة حصرية مع قنواتنا، أكد اللاعب البحريني لسلافيا براغ عبد الله يوسف، أن موسمه مع الفريق التشيكي كان خاصا للغاية في ظل مشاركته بدوري أبطال أوروبا مشيرا في الوقت عينه إلى البرنامج اليومي الذي يخضع له بالتنسيق مع النادي في ظل أزمة وباء كورونا.