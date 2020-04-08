مقابلة حصرية مع ستيفان مبيا من قبل beIN SPORTS April 8, 2020 10:00 3:10 دقيقة مر الكاميروني الدولي ستيفان مبيا بتجربة صعبة حيث كان يلعب لنادي مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأولى لفيروس كورونا قبل تحوله لوباء اجتاح العالم.. مبيا الذي وقع مؤخرا لنادي شنغهاي شينهوا تحدث عن تجربته. مقابلات -آخر الفيديوهات 1:58 دقيقة إطلاق حملة تبراعات في الأرجنتين 3:27 دقيقة عبد الله يوسف يتحدث عن تجربته الإحترافية 0:27 دقيقة إحتمال عودة الدوري الهولندي في التاسع عشر من يونيو 0:21 دقيقة فليك:" علينا التعود جيدا على الظروف الجديدة" 3:10 دقيقة مقابلة حصرية مع ستيفان مبيا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:27 دقيقة رونالدينيو يخرج من السجن 0:35 دقيقة اتفاق على تخفيض الرواتب في الدوري الفرنسي 1:00 دقيقة "المشاريع والإرث" تنفي الادعاء الأمريكي 11:27 دقيقة موجز الأخبار