أبرز ما جاء في حوار تشيفرين مع قنواتنا أن الاتحاد الأوروبي يقوم الآن بتقييم الخسائر المالية الناجمة عن جائحة كورونا لمساعدة الأندية على تجاوز مخلفات الأزمة الناتجة عن توقف المباريات.

كما تحدث تشيفرين عن بطولة أمم أوروبا 2020 والتي تم تأجيلها إلى العام القادم 2021 موكداً أن يويفا سيحافظ على الفكرة الأساسية للبطولة والمدن الـ 12 المستضيفة لها.

وتطرق رئيس الاتحاد الأوروبي لما تبقى من الموسم الحالي وقال إن الاتحاد لديه الطرق والخطط لإنهاء الموسم الرياضي مؤكداً أن المباريات ستلعب من دون جماهير.

وقال تشيفرين إن الاتحاد لم يقرّر التواريخ النهائية لبطولات يويفا وسيجتمع قريباً للاتفاق عليها.

وبخصوص قرار إلغاء بعض الدوريات كالدوري الفرنسي والهولندي أكد تشيفرين أن ما يهم الاتحاد الأوروبي هو تحديد الأندية المتأهلة إلى مسابقتي دوري أبطال أوروبا وأوروبا ليغ.

وفي ما يتعلق بمباريات باريس سان جيرمان الفرنسي بمسابقة دوري أبطال أوروبا قال تشيفرين إنه لا يرى ما يمنع السلطات الفرنسية من تنظيم مباريات باريس في فرنسا.