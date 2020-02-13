وأضاف المدرب البرتغالي أن الفراغ الذي تركه المهاجم الإنكليزي لا يمكن تعويضه "تخيل برشلونة بدون ميسي، ورغم التشكيلة الممتازة لديهم إلا أن غيابه سيغير الكثير، وكحال يوفنتوس بدون رونالدو اعتقد أنه سيكون أمرا مختلفا، وكذلك لليفربول بدون محمد صلاح ..هكذا هو الأمر، اإه يحدث فرقا كبيرا، عليك فقط أن تنظر إلى سجله وإلى الإراقام الخاصة به، وستدرك أهميته.



وعن استعدادات قطر لكأس العالم 2022، قال جوزيه مورينيو إن كأس العالم المقبلة ستشكل تحديا للاعبين والمدربين بسبب إجرائها في وسط الموسم، لكنه قال إن قطر قادرة على تقديم كأس عالم مميزة لللاعبين والمشجعين على حد سواء:

"من الناحية التنظيمية أنا مقتنع تماما أن قطر ستقدم للاعبين المحترفين والمشجعين أوقاتا رائعة بدون مشاكل".