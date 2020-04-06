مقابلة حصرية مع الدولي الغيني محمد ياساني من قبل beIN SPORTS April 6, 2020 13:59 3:03 دقيقة عكس باقي الدول الأوروبية يتواصل النشاط الرياضي في بيلاروسيا،مراسلنا محمد الوضاحي أجرى لقاء مع اللاعب الدولي الغيني محمد يانساني المحترف في الدوري البيلاروسي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة مقابلة حصرية مع الدولي الغيني محمد ياساني 1:38 دقيقة مالك الجزيري ملتزم بالعزل الصحي المنزلي 1:56 دقيقة انتقادات لاذعة تطال نادي ليفربول 0:58 دقيقة أميـن حارث في تصريح حصري لـ"beIN SPORTS" 0:57 دقيقة ماركيزيو يتحدث عن حصار كورونا ويرتّب الأولويات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:43 دقيقة إيطاليا: مراكز تدريب المنتخبات ستأوي مصابي كورونا 10:50 دقيقة موجز الأخبار 1:00 دقيقة الرابطة الإنكليزية تحذر من انعكاسات تقليص الرواتب 3:15 دقيقة رئيس ليون يستبعد إستكمال الدوري الفرنسي