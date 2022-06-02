معسكر تدريبي في الدوحة لأكاديمية جيرارد من قبل beIN SPORTS June 2, 2022 16:56 3:21 دقيقة أقامت أكاديمية النجم العالمي ستيفن جيرارد معسكراً تدريبياً في العاصمة القطرية الدوحة بهدف اكتشاف مواهب جديدة بين اللاعبين الصاعدين ممن لديهم تطلعات مستقبلية للعب كرة القدم على المستوى الدولي. تقارير إخبارية ستيفن جيرارد -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة الأميركية غوف تصعد إلى نهائي بطولة رولان غاروس 0:36 دقيقة لقب الزوجي المختلط من نصيب كولهوف وشيباهارا 1:38 دقيقة عبد الأمير: "نسخة قطر من كأس العالم ستكون مميّزة" 1:06 دقيقة ماذا قال تاعرابت وفجر بعد مواجهة الولايات المتحدة؟ 3:21 دقيقة معسكر تدريبي في الدوحة لأكاديمية جيرارد 0:38 دقيقة استاد الثمامة يحصل على شهادة رفيعة 0:43 دقيقة غاتوزو على أعتاب تولي مهمة تدريب فالنسيا 0:59 دقيقة ميسي: "لسنا من أفضل المرشحين للفوز بكأس العالم" 6:48 دقيقة البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية ودياً 0:35 دقيقة ريال مدريد يعلن رسمياً عن ضم روديغير