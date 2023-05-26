وسيكون معسكر "صقور الجديان" في المغرب استعدادًا لمواجهة منتخب موريتانيا في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار 2023.

ويحتلّ المنتخب السوداني المركز الثاني في المجموعة التاسعة بستّ نقاط خلف منتخب الغابون.

