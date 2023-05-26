وسيكون معسكر "صقور الجديان" في المغرب استعدادًا لمواجهة منتخب موريتانيا في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار 2023.
ويحتلّ المنتخب السوداني المركز الثاني في المجموعة التاسعة بستّ نقاط خلف منتخب الغابون.
وسيكون معسكر "صقور الجديان" في المغرب استعدادًا لمواجهة منتخب موريتانيا في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار 2023.
ويحتلّ المنتخب السوداني المركز الثاني في المجموعة التاسعة بستّ نقاط خلف منتخب الغابون.
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك