وجاء في بيان الاتحاد أن لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق الذي طرد بعد صافرة النهاية اقترب "بطريقة تهديدية" من الحكم المساعد وتوجه اليه "بكلمات نابية" قبل أن يدفعه.

كما وتمّ تغريم الدولي الفرنسي السابق غرامة قدرها 20 ألف يورو.

وقد ظهر ريبيري غاضباً من مدربه فيتشينزو مونتيلا عندما أخرجه في الدقيقة 74 من اللقاء، وأظهرت الكاميرات مراراً وتكراراً من مقاعد البدلاء امتعاضه من قرار المدرب.

ولم تهدأ أعصاب ريبيري مع مرور الدقائق حيث قام بدفع الحكم المساعد مرتين بعد اللقاء وهو في طريقه إلى غرف تبديل الملابس، في ظل احتجاحات لاعبي فيورنتنيا على هدف الفوز المتأخر للاتسيو في الدقيقة 89 ومنح الحكم ركلة جزاء للضيوف في الوقت بدل عن ضائع أهدرها فيليبي كايسيدو.

وأكد موقع الاتحاد الإيطالي حصول ريبيري على بطاقة حمراء بعد اللقاء، فيما أشارت تقارير صحافية محلية إلى إمكانية إيقافه لأربع مباريات.

وقد اعتذر ريبيري عن تصرفاته عبر حسابه على موقع تويتر "كنت متوتراً كثيراً وأشعر بخيية أمل، أتمنى أن تتفهموا حالتي المزاجية في حينها".

ويحتل فيورنتينا المركز التاسع في الـ"كالتشيو" برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات، ثلاث هزائم ومثلها تعادلات.