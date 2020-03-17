مطالب بتوقيف الدوري السوداني والاتحاد يدرس إمكانية تطبيق القرار من قبل beIN SPORTS March 17, 2020 12:11 2:23 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة تقارير إعلامية تؤكد تأجيل مهرجان كينتاكي ديربي 0:53 دقيقة وباء كورونا يلاحق انطلاقة موسم فورمولا الجديد 0:34 دقيقة اتحاد كرة القدم التشيلي يعلن إيقاف جميع الدوريات 2:23 دقيقة مطالب بتوقيف الدوري السوداني والاتحاد يدرس القرار 8:51 دقيقة يويفا يبدأ اجتماعه للبحث في مصير كأس أوروبا 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:42 دقيقة "فيفا" سيطلق مبادرات للتوعية من فيروس كورونا 0:29 دقيقة كورونا يضرب 35% من بعثة فالنسيا أمام أتالانتا 2:07 دقيقة مطالب بعدم عودة الأندية الإيطالية للتدريبات 2:09 دقيقة اجتماع مرتقب لبحث مصير بطولات القارة العجوز