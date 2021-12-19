مصير كأس أمم إفريقيا - آخر الأخبار والمستجدات من قبل beIN SPORTS December 19, 2021 17:34 7:52 دقيقة آخر أخبار مصير كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون مطلع الشهر المقبل مع مراسلنا في مصر عمرو فهمي. تقارير إخبارية كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة غوارديولا يفضل التتويج على الأرقام القياسية 0:41 دقيقة لا غالب ولا مغلوب في دربي إسطنبول 0:51 دقيقة بلباو ينتصر بصعوبة على ريال بيتيس 6:37 دقيقة توتنهام يفرمل ليفربول 0:38 دقيقة أياكس يعود إلى سكة الانتصارات 4:07 دقيقة ثلاثية ميليك تضع مرسيليا في الدور الثالث 7:52 دقيقة مصير كأس أمم إفريقيا - آخر الأخبار والمستجدات 5:31 دقيقة مانشستر سيتي يعزز صدارته وتشيلسي يواصل نزيف النقاط 5:01 دقيقة ملخصات وأهداف جميع مباريات كأس العرب 3:30 دقيقة كتيبة بوقرة تنسج على منوال مجموعة بلماضي