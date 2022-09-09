

وقال فوزي في مداخلة ليل الخميس الجمعة على قناة "دي إم سي" المحلية إنّ "الدول الثلاث تعمل بشكل كبير جداً والموضوع مازال محل دراسة (تدور حول) إعداد ملف لاستضافة" مونديال 2030.



وأضاف: "مصر ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيماً" لمثل هذه البطولة، مشيراً إلى أنها استضافت بطولات عالمية عدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وسبق لمصر تقديم ترشيحها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2010 لكن جنوب إفريقيا هي التي حظيت بشرف تنظيم النسخة الأولى والأخيرة حتى الآن في القارة السمراء.

والشهر الماضي أعلنت دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030 والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.

وكانت إسبانيا والبرتغال أعلنتا في حزيران/يونيو 2021 ترشيحهما المشترك لاستضافة نسخة 2030.



وتراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.