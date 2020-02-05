مصر تبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة الصالات February 5, 2020 17:59 0:34 دقيقة بلغ المنتخب المصري نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة الصالات بفوزه على نظيره الليبي بنتيجة (5-2) ليحجز مقعده في نهائيات كأس العالم المقررة في ليتوانيا شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة لاتسيو يهدر فرصة الظفر بالوصافة 0:23 دقيقة أبيدال باقٍ في منصبه 2:19 دقيقة زوكورا يتحدّث عن قرعة ربع نهائي دوري الأبطال 1:39 دقيقة ماذا قال حمادة أنور عن مواجهة الزمالك للترجي؟ 1:38 دقيقة فيصل بن خليفة: "النجم الساحلي يعرف جيداً الوداد" 1:54 دقيقة الزمالك يقارع الترجي والأهلي يواجه صنداونز 0:40 دقيقة المصري يلاقي نهضة بركان والنصر أمام حسنية أكادير 0:34 دقيقة مصر تبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة الصالات 0:34 دقيقة الريان يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 0:54 دقيقة سيتين يطمئن جماهير برشلونة بعد "أزمة ميسي وأبيدال"